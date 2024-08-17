Якщо накрила депресія: 3 фільми, які підіймають дух

Почуття самотності, безнадії та втрати сенсу – це природні стани, які переживає кожна людина. У такі моменти особливо важливо знайти джерело натхнення і підтримки. Кіно – це потужний інструмент, який здатний підняти настрій, надихнути на зміни та дати новий погляд на життя. Про це пише 24 tv.ua.

Фільми, які допоможуть вам знайти сили:

"Диво" (2017): Ця зворушлива історія про хлопчика з незвичайною зовнішністю показує, що справжня краса – це не зовнішність, а внутрішній світ людини. Фільм надихає на прийняття себе і інших такими, якими вони є, а також на боротьбу з буллінгом і дискримінацією.

"Завжди кажи "Так" (2008): Ця комедія про чоловіка, який вирішив кардинально змінити своє життя, доводить, що навіть найменші зміни можуть призвести до великих результатів. Фільм спонукає до виходу з зони комфорту і спроб нових речей.

"Все завжди і водночас" (2022): Цей фільм – це справжній емоційний rollercoaster. Історія жінки, яка переживає складний період життя, і раптом відкриває в собі надзвичайні здібності, надихає на пошук себе і своїх можливостей.

Раніше ми писали про 4 емоційні фільми про гангстерів та мафію.

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