Якщо вам приходять неправильні рахунки за світло: чому це відбувається та як виправити

Українці можуть отримати неправильний рахунок за електроенергію лише у виняткових випадках. Основною причиною цього зазвичай є некоректне функціонування електролічильника, який здійснює облік спожитої електроенергії.

Щоб запобігти помилкам у розрахунках, необхідно щомісяця передавати показники лічильника у визначений період. Про це пише команда UAportal із посиланням на "24 Канал".

У ДТЕК зазначають, що електролічильники, як і будь-які інші технічні пристрої, можуть виходити з ладу. Це здатне призвести до некоректного обліку спожитої електроенергії та, як наслідок, до неправильних сум у платіжках.

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Електролічильник фіксує кількість використаної електроенергії у кіловат-годинах або ампер-годинах. На МТХ-лічильниках використовуються такі позначення:

"1.8.2" – тариф "день".

– тариф "день". "1.8.1" – тариф "ніч".

– тариф "ніч". "1.8.0" – загальний обсяг споживання

Саме ці показники необхідно передавати щомісяця, щоб уникнути завищених рахунків.

Як виявити несправність лічильника

Щоб переконатися, що електролічильник працює некоректно, зверніть увагу на такі ознаки:

пристрій перестав фіксувати спожиті кіловат-години;

на екрані відображається помилка;

неправильно показуються дата та час;

горять індикатори.

У ДТЕК застерігають: не варто самостійно ремонтувати лічильник, адже це може становити небезпеку. Краще оформити заявку та дочекатися приїзду фахівця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українці платитимуть за 1 кВт*год електроенергії з 1 лютого.

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