'Якщо ви не зацікавлені в мирі, то затягуєте процес' - Рубіо підтвердив порушення режиму енергетичного перемир’я Росією

Державний секретар США Марко Рубіо під час брифінгу в Брюсселі підтвердив, що угоду про часткове припинення вогню між Україною та Росією було порушено кілька разів. Рубіо зазначив, що справжня готовність Росії до мирного врегулювання стане очевидною протягом найближчих тижнів. На його думку, сам факт участі обох сторін у переговорному процесі вже наближає перспективу миру.

"Якщо ви справді зацікавлені в мирі, ви припиняєте вогонь і припиняєте бойові дії. Після цього пропонуєте умови, на яких готові завершити війну. І ці умови мають бути адекватними," – підкреслив держсекретар. Про це повідомляє Суспільне.

Сполучені Штати готуються до різних сценаріїв розвитку подій, але сподіваються уникнути затягування процесу. За словами Рубіо, Росія відмовилася від повного припинення вогню, а тепер порушує умови і часткового перемир'я.

На переговорах у Саудівській Аравії за участі США обидві сторони конфлікту погодилися утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної та від військових дій у Чорному морі.

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Однак протягом періоду "енергетичного перемир'я" російські війська пошкодили об'єкти в кількох українських областях, що призвело до масштабних знеструмлень. Водночас Росія намагається перекласти відповідальність на Україну, звинувачуючи її в атаках на енергетичні об'єкти.

Генеральний штаб України 3 квітня попередив про підготовку російським МЗС нового інформаційного фейку в цьому контексті. Моніторинг дотримання режиму тиші мали здійснювати США, яким українська сторона вже передала докази порушень з боку Росії.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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