Є два сценарії: астролог розповів, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться у 2023 році, але є два сценарії завершення бойових дій. Переломний момент настане після 20 березня.

Про це у своєму прогнозі на YouTube-каналі заявив астролог Олексій Кириченко. За його словами, у цю дату Плутон вийде з Козерога, а це означає, що всі військові дії будуть точковими.

Кириченко додав, що нового наступу Росії з кінця березня до середини травня не буде, на це вказує Марс у Близнюках.

"Війна буде, але не така, як каже Путін. За моїми оптимістичними прогнозами, гаряча фаза війни закінчиться наприкінці березня, за песимістичним прогнозом – у середині травня", – сказав Кириченко.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.