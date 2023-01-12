Есть два сценария: астролог рассказал, когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится в 2023 году, но есть два сценария завершения боевых действий. Переломный момент наступит после 20 марта.

Об этом в своем прогнозе на YouTube-канале заявил астролог Алексей Кириченко. По его словам, в эту дату Плутон выйдет из Козерога, а это значит, что все военные действия будут точечными.

Кириченко добавил, что нового наступления России с конца марта до середины мая не будет, на это указывает Марс в Близнецах.

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу – в середине мая", – сказал Кириченко.

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В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.