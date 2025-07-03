Є час до кінця місяця: які зобов'язання повинні виконати всі ФОПи в Україні

З настанням липня українським підприємцям варто звернути увагу на необхідність сплати єдиного податку, ЄСВ та військового збору. Крім того, фізичні особи-підприємці (ФОП) 3 групи мають подати декларацію за друге півріччя 2025 року.

Податковий консультант Михайло Смокович наголосив, що у цьому місяці підприємцям на спрощеній системі оподаткування 1-ї та 2-ї груп необхідно здійснити ряд важливих платежів. Про це пише OBOZ.UA. Зокрема, йдеться про:

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за другий квартал – 5280 грн (до 21 липня);

військовий збір за липень – 800 грн (до 18 липня);

єдиний податок за липень ФОП 2 група – 1600 грн (до 18 липня);

єдиний податок за липень ФОП 1 група – 302,80 грн (до 18 липня).

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Фахівець підкреслив, що для ФОП, зареєстрованих у районах проведення бойових дій, сплата військового збору та єдиного податку є добровільною. Підприємці, що працюють на третій групі, повинні виконати кілька важливих кроків вже в липні:

сплатити ЄСВ за другий квартал – 5280 грн (до 21 липня);

подати Декларацію платника єдиного податку за перше півріччя 2025 року ( до 11 серпня );

); сплатити 5% єдиного податку за 2 квартал ( до 19 серпня );

); сплачуємо 1% військового збору за 2 квартал (до 19 серпня).

Також ФОПи, які мають найманих працівників, зобов'язані до 21 липня подати Податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за червень. Ті ж, хто здійснює виплати фізичним особам, також повинні подати Податковий розрахунок з Додатком 4ДФ за червень до тієї ж дати.

Даний звіт включає дані про заробітні плати, нараховані податки, утримання та сплату соціальних внесків. Навіть у випадку, коли ФОП не має працівників на штатній позиції, але виплачує кошти фізичним особам (наприклад, за надані послуги), він зобов'язаний подати Податковий розрахунок з Додатком 4ДФ.

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