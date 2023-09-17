Ці команди обов'язково має розуміти кожен пес: перевірте свого улюбленця

Собаки не можуть говорити або щось написати. Проте, щоб вести з ними розмову, достатньо розуміти свого улюбленця та навчити його базовим команд.

Важливо, щоб собака адекватно реагував на різні ситуації. Оскільки тварина, яка не дресирована, потенційно небезпечна для оточуючих.

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Сім команд, які має розуміти будь-який собака

1. Відгукування на свою кличку, ім'я. Важливо, щоб собака розумів, що це його ім'я, на яке його кличуть. Звикнути до цього можна, якщо скрізь та завжди нагадувати про це.

2. "Фу", або заборонна команда. Вимовляйте чітко та досить суворо, щоб пес зрозумів, що господарю не подобається його поведінка. Якщо тварина ігнорує цю команду, то варто злегка смикнути за повідець, але після цього обов'язково похваліть свого улюбленця.

3. "До мене". Пес має розуміти, що його кличе господар. Коли тварина послухалася команди, треба його погладити, дати щось смачне. Тоді ця звичка краще відкладеться у нього в пам'яті.

4. "Поруч". Навчіть собаку йти поруч, оскільки це вбереже вашу нервову систему під час прогулянок. Не забувайте хвалити свого улюбленця.

5. "Віддай". Якщо ви наказали своєму псу "віддати", то він має випустити те, що у нього в роті. Це важлива команда, адже під час прогулянок тварина може вхопити яку гидоту.

Щоб навчити цю команду свого пса, для початку візьміть іграшку та дайте своєму вихованцю. Коли він її потягне, треба сказати, щоб той віддав. Чекайте, щоб тварина послабила хватку і кинула предмет. Після цього обов'язково хваліть свого улюбленця.

6. "Місце". Якщо собака буде розуміти цю команду, то стане більш чемною та слухняною. Господарю треба давати команду та відводити собаку у певне місце. Коли той зрозумів, його можна підбадьорити смаколиками. Проте без дозволу також не дозволяйте йти. Все тільки за командою.

7. "Стій". Така команда стане корисною, якщо тварина може втрутитися у конфлікт з іншими тваринами чи людьми.

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