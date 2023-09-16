Ці прикмети свідчать, що у вашій квартирі оселилося зло

Забобони й прикмети у квартирі - які прикмети свідчать, що в дім прийдуть нещастя та хвороби

Деякі прикмети можуть попереджати про нещастя, біди та хвороби, якщо не ігнорувати їх. У ці знаки вірили ще наші предки.

Проте, що ви в небезпеці навіть у власному домі, можуть свідчити поява комах, засохла рослина, порвана штора тощо. Не варто ігнорувати прикмети, що посилають вищі сили.

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На які прикмети треба звернути увагу у власній квартирі:

1. Поява тарганів, мурах, мух або клопів. Це вказує на те, що незабаром хтось з мешканців дому може захворіти.

2. Наручний годинник зупинився. Ця прикмета свідчить про можливі фінансові проблеми. Якщо ж зупинився настінний годинник – до проблем зі здоров'ям.

3. Якщо порвалася або впала штора, то на жителів квартири очікують конфлікти та сварки з сусідами.

4. Якщо засохла рослина, то варто очікувати "чорну смугу", невдачі та неприємності.

5. Якщо дзеркало розбилося або тріснуло, то варто готуватися до погіршення самопочуття, проблем в особистому житті та хвороб.

6. Якщо лампочка, яку ви недавно придбали, потухла, то на подружжя можуть очікувати сварки.

7. Крім цього, не варто залишати відчиненими вікно, балкон та кватирку, якщо йдете з дому. Інакше є ризик втратити гроші.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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