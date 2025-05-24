Ці спеціалісти на вагу золота: кого роботодавці в Україні шукають у першу чергу

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак зазначив, що на українському ринку праці нині спостерігається гостра нестача кадрів у ряді галузей. Зокрема, мова йде про транспорт, будівництво та промислове виробництво.

"Нині найбільше не вистачає працівників транспорту, будівельників та фахівців переробної промисловості. Це підтверджують наші спостереження. Знайти кваліфікованого водія вантажівки чи електрозварника зараз складніше, ніж фінансиста", – зазначив Чумак. Про це пише "УНІАН".

За його словами, уряд вже вживає заходів для підвищення рівня професійної підготовки громадян. Зокрема, впроваджено систему ваучерів для дорослих на здобуття нових навичок, а також проводяться курси перекваліфікації через служби зайнятості. Він підкреслив, що основним завданням є оперативне навчання безробітних тим спеціальностям, які наразі мають попит серед роботодавців.

Читайте також: Доступна кожному: названо професію з гарним прибутком і стабільністю в епоху ШІ

До того ж Чумак зауважив, що бізнес також адаптується до нових умов: інвестує в автоматизацію процесів, щоб зменшити залежність від ручної праці, та активно працевлаштовує нетипових претендентів.

"Багато підприємств охочіше беруть молодь без досвіду, навчаючи їх на місці, або наймають жінок на традиційно "чоловічі" посади водіїв, механіків тощо. Це зараз нормальна практика. Ми розуміємо, що в найближчі роки, особливо під час повоєнного відновлення, робочих рук бракуватиме ще більше", – підкреслив він.

Крім того, Чумак зазначив, що, згідно з прогнозами Міністерства економіки, упродовж наступних десяти років в Україні може виникнути нестача близько 4,5 мільйона працівників.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам стало легше знайти роботу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!