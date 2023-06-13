Ці три знаки зодіаку – затяті критики: вони можуть знищити словами тих, хто їм перейшов дорогу

Деякі люди готові на багато чого задля досягнення своїх цілей – вони можуть нещадно критикувати тих, кого вважають конкурентами, та будувати підступи за спиною колег. Вони дуже прискіпливі і можуть буквально "знищити" людину словами.

За словами астрологів, не вибирають слів Близнюки, Діви та Скорпіони. Це стає причиною проблем як на роботі, так і в особистому житті.

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, дуже дбають про те, як їх сприймають. Щоб покрасуватися перед оточуючими, вони із задоволенням оберуть собі жертву, з якої сміятимуться. Досить невеликої помилки, щоб роздратувати їх. Це імпульсивний знак зодіаку, який легко виходить із себе. Крім того, Близнюки мають дуже високі стандарти, яким вони не відповідають самі, а вимагають від інших. Їм подобається контролювати чужу роботу і чіплятися до деталей. Близнюки також є майстрами слова. Злісні та розумні, вони можуть образити як ніхто інший і встромити шпильку саме в те місце, де найболючіше.

Діва

Діви відрізняються надзвичайною скрупульозністю і педантичністю. Вони звертають увагу на деталі, тому легко помітять будь-яку помилку або відхилення від норми, а потім відразу ж критикуватимуть. Діви – перфекціоністи, які постійно прагнуть досконалості. Вони безжальні, хоча на їх захист можна сказати, що чужу роботу вони судять так само суворо, як свою власну. Люди, народжені під цим знаком, вимогливі і не вміють відпускати, що може призвести до великих проблем в особистому житті. Ті, хто перейшов їм дорогу, можуть готуватися до великих неприємностей.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю незалежністю та впевненістю. Вони часто не бачать власних недоліків, але ставляться до інших критично, особливо якщо відчувають слабшу людину, яку легко можуть залякати або домінувати над нею. Людям, народженим під цим знаком, потрібна жертва – порівнюючи себе з нею, вони піднімають власну самооцінку. Вони нещадні при вказівці на помилки та розважливі. Якщо вони мають можливість щось отримати, принижуючи когось іншого, не вагатимуться. Скорпіони не будуть відчувати докорів совісті, бо вірять, що будь-хто вчинив би так само.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.