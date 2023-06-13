Эти три знака зодиака – ярые критики: они могут уничтожить словами тех, кто им перешел дорогу

Некоторые люди готовы на многое ради достижения своих целей – они могут беспощадно критиковать тех, кого считают конкурентами, и строить козни за спиной коллег. Они очень придирчивые и могут буквально "уничтожить" человека словами.

По словам астрологов, не выбирают слов Близнецы, Девы и Скорпионы. Это становится причиной проблем как на работе, так и в личной жизни.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, очень заботятся о том, как их воспринимают. Чтобы покрасоваться перед окружающими, они с удовольствием выберут себе жертву, над которой будут смеяться. Достаточно небольшой ошибки, чтобы разозлить их. Это импульсивный знак зодиака, который легко выходит из себя. Кроме того, у Близнецов очень высокие стандарты, которым они не соответствуют сами, а требуют от других. Им нравится контролировать чужую работу и придираться к деталям. Близнецы также являются мастерами слова. Злобные и умные, они могут обидеть как никто другой и воткнуть булавку именно в то место, где больнее всего.

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Дева

Девы отличаются необычайной дотошностью и педантичностью. Они обращают внимание на детали, поэтому легко заметят любую ошибку или отклонение от нормы, а затем сразу же примутся критиковать. Девы – перфекционисты, которые постоянно стремятся к совершенству. Они безжалостны, хотя в их защиту можно сказать, что чужую работу они судят так же сурово, как свою собственную. Люди, рожденные под этим знаком, требовательны и не умеют отпускать, что может привести к большим проблемам в личной жизни. Те, кто перешел им дорогу, могут готовиться к большим неприятностям.

Скорпион

Скорпионы известны своей независимостью и уверенностью. Они часто не видят собственных недостатков, но относятся к другим критически, особенно если чувствуют более слабого человека, которого легко могут запугать или доминировать над ним. Людям, рожденным в под этим знаком, нужна жертва – сравнивая себя с ней, они поднимают собственную самооценку. Они беспощадны при указании на ошибки и расчетливы. Если у них есть возможность что-то получить, унижая кого-то другого, не будут колебаться. Скорпионы не будут испытывают угрызений совести, потому что верят, что любой поступил бы так же.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.