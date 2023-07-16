Ці речі були модні ще кілька років тому: п'ять головних антитрендів літа (фото)

Головні антитренди літа 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

Мода змінюється ледь не щосезону та постійно рухається вперед. Деякі речі, які були актуальні ще кілька років тому, нині можуть мати недоречний вигляд.

Видання Insider назвало головні антитренди літнього сезону. Серед них: неонові кольори, темні джинси, чорні сонцезахисні окуляри та інші деталі, які можуть зіпсувати аутфіт.

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Неонові кольори

Яскраві неонові кольори були в тренді ще чотири роки тому, а ось зараз такі відтінки абсолютно неактуальні. Влітку 2023 року у моді елегантність, простота та розкіш. Стилісти радять обирати насичені кольори, але ніяк не неонові.

Антитренди літа 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

Темні джинси

На літо 2023 року обирайте білі або світлі джинси, вільні силуети з прямим або широким кроєм. Уникайте цього сезону чорних або темно синіх моделей, оскільки вони додаватимуть віку.

Антитренди літа 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

Чорні сонцезахисні окуляри

Приберіть цього сезону чорні сонцезахисні окуляри. Натомість замініть їх на кольорові. Свіжі та цікаві відтінки зможуть додати яскравості в образ та навіть стати його "родзинкою". Вони ще й омолодять та додадуть стилю.

Сонцезахисні окуляри 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

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Відмовтеся від золота на противагу сріблу

Стилісти радять уникати влітку золотих прикрас, краще надати перевагу срібним. Цього сезону особливу популярність мають срібні сережки-кільця, які чудово підійдуть до будь-якого літнього образу.

Антитренди літа 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

Джинси, що обтягують

Цього сезону абсолютно неактуальні та застарілі вузькі джинси, що обтягують тіло. Їх ще й незручно одягати у спеку.

Стилісті рекомендують обирати вільні джинси, які зручні та стильні.

Антитренди літа 2023 - які речі вийшли з моди у 2023 році

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Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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