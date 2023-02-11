Ці знаки зодіаку потраплять у неприємності та сварки найближчим часом

З Юпітером в Овні та молодим Місяцем у Рибах деякі знаки зодіаку переживуть важкі часи. Зірки не будуть до них поблажливі. Але це лише минущий період.

Найближчими днями атмосфера виглядає напруженою. За словами астрологів, у деяких знаків зодіаку буде складний період, який ознаменується сварками і суперечками з оточуючими.

Овен

Овни завжди люблять нав'язувати свою точку зору. Часто ви вперті і відмовляєтеся передумати; а іншим це не завжди подобається. Ви ризикуєте опинитися в центрі суперечки, яка може вплинути на ваш моральний стан.

Щоб втихомирити бурю емоцій, вам варто навчитися приймати поради інших і буту мудрими. Майте на увазі, що в деяких ситуаціях краще промовчати. Слово – срібло, а мовчання – золото.

Скорпіон

Для вихідців зі знака Скорпіона найближчі кілька днів пройдуть під знаком великої напруги. Астрологи вважають, що Скорпіони ризикують зловживати своєю владою в цей період. Вони думають, що вони могутні, і думають, що можуть вжалити кого завгодно та уникнути будь-якого покарання.

Читайте також: Астрологи назвали три знаки зодіаку, які незабаром казково розбагатіють

Однак все може змінитися дуже швидко. Заподіявши біль певним людям, цей знак зодіаку може мати ускладнення з оточуючими. Вам пора використовувати дипломатію, щоб звернутися до своїх близьких. Є багато способів звинувачувати, не зачіпаючи самооцінки людини, з якою ви розмовляєте.

Водолій

Ви можете постраждати від своєї неуважності. Найближчі дні будуть супроводжуватися лінню та прокрастинацією. Ваші близькі будуть виснажені вашою лінню і безтурботністю. Протягом наступних днів вам може не вистачити динамізму, щоб залагодити кілька поточних справ або навіть знайти рішення повсякденних проблем.

Наберіться мужності визнати свої помилки. Потурайте тим, хто ображається на вас, щоб відновити їхню впевненість і заспокоїти напругу. Якщо ви ніяк не можете уникнути сварок з людьми, які вас оточують або поділяють ваше життя, задовольняйтеся тим, що більше не провокуєте їх. Не потрібно знову розпалювати гнів.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!