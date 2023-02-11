Эти знаки зодиака попадут в неприятности и ссоры в ближайшее время

С Юпитером в Овне и молодой Луной в Рыбах некоторые знаки зодиака переживут тяжелые времена. Звезды не будут к ним снисходительны. Но это только истекший период.

В ближайшие дни атмосфера выглядит напряженной. По словам астрологов, у некоторых знаков зодиака будет сложный период, который ознаменуется ссорами и спорами с окружающими.

Овен

Овны всегда любят навязывать свою точку зрения. Часто вы упрямы и отказываетесь передумать; а другим это не всегда нравится. Вы рискуете оказаться в центре спора, который может повлиять на ваше моральное состояние.

Чтобы утихомирить бурю эмоций, вам стоит научиться принимать советы других и быть мудрыми. Имейте в виду, что в некоторых ситуациях лучше умолчать. Слово – серебро, а молчание – золото.

Видео дня

Скорпион

Для выходцев со знака Скорпиона в ближайшие несколько дней пройдут под знаком большого напряжения. Астрологи считают, что Скорпионы рискуют злоупотреблять своей властью в этот период. Они думают, что они могут, и думают, что могут ужалить кого угодно и избежать любого наказания.

Читайте также: Астрологи назвали три знака зодиака, которые вскоре сказочно разбогатеют

Однако все может измениться очень быстро. Нанеся боль определенным людям, этот знак зодиака может иметь осложнения с окружающими. Вам пора использовать дипломатию, чтобы обратиться к своим близким. Есть много способов обвинять, не затрагивая самооценки человека, с которым вы разговариваете.

Водолей

Вы можете пострадать от своей невнимательности. В ближайшие дни будут сопровождаться ленью и прокрастинацией. Ваши близкие будут истощены вашей ленью и безмятежностью. В течение следующих дней вам может не хватить динамизма, чтобы уладить несколько текущих дел или даже найти решение повседневных проблем.

Наберитесь мужества признать свои ошибки. Потакайте тем, кто обижается на вас, чтобы восстановить их уверенность и успокоить напряжение. Если вы никак не можете избежать ссор с людьми, которые вас окружают или разделяют вашу жизнь, удовлетворяйтесь тем, что их больше не провоцируете. Не нужно снова разжигать гнев.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!