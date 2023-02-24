Цим знакам зодіаку буде найважче у березні

Деякі знаки зодіаку повинні озброїтися достатнім терпінням і холоднокровністю, оскільки березень не буде ставитися до них дуже добре. Не потрібно панікувати чи боятися, просто будьте трохи обережнішими та готові вирішувати будь-які проблеми.

За прогнозом астрологів, чотири знаки матимуть вкрай важкий період. Втім, не варто впадати у відчай, адже він доволі швидко мине.

Стрілець

З Марсом у вашому 7-му домі до 25 березня ваші стосунки, професійні та романтичні, будуть перебувати в зоні бойових дій, а бійки між вами та іншою стороною будуть частим явищем. Вас завжди будуть у чомусь підозрювати або вимагатимуть набагато більше, ніж ви можете запропонувати. З іншого боку, ви залучите людей, які у вашій особі захочуть помститися всім іншим, хто завдав їм шкоди чи образив їх.

Повний Місяць у Діві, 7 березня, крім різкого приземлення, змусить вас більш старанно зайнятися професійними справами, виникнуть і раптові проблеми з другою половинкою або з домом. 14 березня ваша казка розвіється, і ви опинитесь обманутими або оманою, а з 16 числа послідовні квадрати Сонце і Меркурій з Марсом будуть викликати погані ситуації.

Діва

З Марсом у 10-му домі вашого бізнесу та кар’єри до 25 березня ви точно не переведете подих. Не тільки тому, що сама робота чи вимоги інших зростуть, поки в якийсь момент ви не вигукнете "більше немає вугілля". Вам доведеться зіткнутися з ворогами, суперництвом і гострою конкуренцією, як поза, так і всередині вашого робочого середовища.

Люди будуть говорити вам це весь час, вони будуть вважати ваші ідеї дуже неправильними або несвоєчасними або вашу поведінку провокаційною. З 14 березня починаються конфлікти, спочатку конфлікт Марса-Нептуна, який ставить вас перед обманами, а потім Сонця та Меркурія в Рибах з Марсом, тому все відкрито.

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Риби

Марс у Близнюках продовжуватиме викликати ситуації у вашому оточенні, і ви не знайдете спокою. Від сварок і протистоянь між членами вашої родини, які змусять вас прийняти позицію того чи іншого, а також від їхнього втручання у ваше особисте життя, яке доведе вас до межі можливостей. У вас також будуть проблеми з майновими питаннями, особливо якщо є майно, на яке потрібно претендувати. Ви також матимете збиток у своєму домі, якщо тільки ви не вирішите його знести та відновити з нуля.

У повний Місяць, 7 числа, можливо, ви захочете щось змінити, але, ймовірно, це буде не так, як ви собі уявляли. Взагалі, добре б обмежити свою фантазію і не будувати великих мрій і планів на майбутнє, так як 14 березня дуже вірогідна "дірка від бублика". З іншого боку, контакт з тим, що відбувається навколо вас і всередині вас, необхідний, тому що ви в першій декаді вітатимете Сатурн у своєму знаку.

Близнюки

Контакт Марса із Нептуном у Рибах, а пізніше з Сонцем і Меркурієм у тому самому знаку робить пейзаж досить розмитим. Ви будете втягнуті в сумнівні ситуації і матимете справу з особами, які так довго приховували свої справжні наміри. Ви думали, що у вашому професійному житті є різні речі, і ви, ймовірно, втратите підтримку впливової людини.

З іншого боку, з повним Місяцем, 7 числа, можливі проблеми з сім'єю і будинком, а також з майном. Насправді не виключено, що несподіваний розвиток подій змусить вас повністю змінити свої плани, оскільки ті, на які ви очікували, скасовуються.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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