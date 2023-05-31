Етнографиня закликала "обкрадати" сусідів на Трійцю: навіщо забирати зілля з чужого городу

Сучасні мешканці міста звичайно називають Трійцю і Зелені свята одним і тим же, не розрізняючи їх. Хоча ці свята припадають приблизно на один час, вони все ж є окремими подіями. Зелені свята є дохристиянським язичницьким весняним святом, яке схоже на святкування Івана Купала. З іншого боку, Трійця має чисто християнське значення.

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Людмила Костенко, старший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту НАН України, яка організовує святкування цих тематичних свят у селі Пирогово, розповіла про майже забуту народну обрядовість обох свят.

"Насправді, це свято є давнім дохристиянським святом, яке мало сільсько-господарський характер. Люди намагалися забезпечити собі достаток і гарний врожай. Через обряди вони сподівалися впливати на природу. Щоб вплинути на природу, вони використовували саму природу. Наприклад, ніч перед Трійцею, вони ламали гілки дерев і вставляли їх у городи. Вірили, що ця життєдайна енергія передасться іншим рослинам у садах", – розповіла Людмила Костенко.

Трійця також є днем пам'яті померлих. Люди вірять, що в цей час померлі оживають і приходять до своїх родичів. Протягом свята на столі залишали їжу, щоб покійні родичі бачили, що їх чекають. Люди вірять, що оскільки померлі лежать в землі, вони можуть впливати на землю – як позитивно, так і негативно.

Плетення вінків з трав є частиною обрядовості Усі дівчата плели вінки з різних видів трав. Вони використовували гілки картоплі і колоски, оскільки вірили, що це сприятиме плодоносному росту рослин.

Крім того, була традиція викрадати зелень і квіти. Якщо злодієш, то рослини ростимуть краще. Зілля крали у сусідніх городах у суботу, коли стемніло. Але люди, які знали про це, самі приносили зелень на свої городи. Крадіжка зелені не вважалася неприпустимою, оскільки це було для доброї справи.

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