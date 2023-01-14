Це буде 'магічна' дата: названо найвдаліші дні для всіх знаків зодіаку в 2023 році

2023 рік багато хто чекав з нетерпінням, щоб залишити позаду всі труднощі і негаразди і почати життя з чистого аркуша. За словами астрологів, кожен знак зодіаку матиме "магічну" дату, яка дозволить реалізувати найсміливіші мрії і подарує удачу.

Цього дня деякі можуть отримати вигідну пропозицію по роботі, зробити кар'єрний ривок, вирушити у подорож чи знайти другу половинку. Але це ще не все – доля готує багато сюрпризів, тож дивіться свою дату.

Овен (21 березня – 20 квітня): 1 березня;

Телець (21 квітня – 20 травня): 16 травня;

Близнюки (21 травня – 21 червня): 14 лютого;

Рак (21 червня – 21 липня): 18 січня;

Лев (22 липня – 22 серпня): 17 липня;

Діва (23 серпня – 22 вересня): 23 березня;

Терези (23 вересня -22 жовтня): 1 липня;

Скорпіон (23 жовтня -21 листопада): 16 травня;

Стрілець (22 листопада – 21 грудня): 12 травня;

Козеріг (22 грудня - 20 січня): 23 березня;

Водолій (21 січня – 19 лютого): 7 березня;

Риби (з 20 лютого – 20 березня): 17 липня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.