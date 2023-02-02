'Це буде поворотний момент для всіх': астролог назвав термін події, яка вирішить фінал війни в Україні

Поворотний момент у війні України та Росії відбудеться у лютому 2023 року. Сприятливими для країни будуть дати між 18 та 20 лютого.

Про це ТСН заявив відомий астролог Влад Росс. За його словами, у лютому Венера перейде в знак Овна, який перебуває "під опікою" бога війни Марса.

Росс підкреслив, що Україна отримає потужну підтримку від Заходу, ЗСУ буде надано озброєння, яке необхідне для активних бойових дій.

"Ми будемо готові йти в контрнаступ після 20 лютого. Це буде поворотний момент для всіх нас. Але головне утримати противника на початку лютого, вони можуть наступати на початку та з середини лютого з різних боків", – зазначив астролог.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.