'Это будет поворотный момент для всех': астролог назвал сроки события, которое решит финал войны в Украине

Поворотный момент в войне Украины и России произойдет в феврале 2023 года. Благоприятными для страны будут даты между 18 и 20 февраля.

Об этом ТСН заявил известный астролог Влад Росс. По его словам, в феврале Венера перейдет в знак Овна, который находится "на попечении" бога войны Марса.

Росс подчеркнул, что Украина получит мощную поддержку от Запада, ВСУ будет предоставлено вооружение, которое необходимо для ведения активных боевых действий.

"Мы будем готовы идти в контрнаступление после 20 февраля. Это будет поворотный момент для всех нас. Но главное удержать противника в начале февраля, они могут наступать в начале и средине февраля с разных сторон", – отметил астролог.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.