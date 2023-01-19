'Це буде пустеля': астрологиня передбачила загострення війни в Україні та назвала регіон, який найбільше постраждає

Російські війська готують новий наступ на Україну, війна не вщухне, а навпаки почне набирати нових обертів. Загострення буде пов'язане з активізацією Марса, який раніше перебував у ретроградному русі, а тепер повернувся до звичайного стану.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук "Марс – це планета війни. На жаль, ми бачитимемо на полі військових дій запеклі конфлікти", – зазначила вона.

За словами астрологині, внаслідок воєнних дій Донецька область перетвориться на пустелю – окупанти не пошкодують нічого на своєму шляху, вони хочуть знищити українську націю. Також від ворожих дій можуть постраждати Харківська, Запорізька, Київська, Дніпропетровська області, зокрема небезпека для них буде пов'язана з новим наступом РФ.

Слід проявити обережність і тим, хто мешкає біля кордонів – загроза є для Житомирської, Сумської, Волинської областей. Тимощук додала, що російський диктатор використовує всі сили у цій війні.

"Цар (Путін - ред.) залишається при владі і почувається впевнено. Залишається все так, як і є, навіть збільшується. З боку Росії ми бачитимемо посилення бойових дій. Велика війна готується. На жаль, на полі бою ми це побачимо", – підсумувала вона.

У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.