'Это будет пустыня': астролог предсказала обострение войны в Украине и назвала регион, который пострадает больше всего

Российские войска готовят новое наступление на Украину, война не стихнет, а наоборот начнет набирать новые обороты. Обострение будет связано с активизацией Марса, который ранее находился в ретроградном движении, а теперь вернулся к обычному положению.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук "Марс – это планета войны. К сожалению, мы будем видеть на поле военных действий ожесточенные конфликты", – отметила она.

По словам астролога, вследствие военных действий Донецкая область превратится в пустыню – оккупанты не пожалеют ничего на своем пути, они хотят уничтожить украинскую нацию. Также от вражеских действий могут пострадать Харьковская, Запорожская, Киевская, Днепропетровская области, в частности, опасность для них будет связана с новым наступлением РФ.

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Следует проявить осторожность и тем, кто проживает у границ – угроза есть для Житомирской, Сумской, Волынской областей. Тимощук добавила, что российский диктатор использует все силы в этой войне.

"Царь (Путин - ред.) остается у власти и чувствует себя уверенно. Остается все так, как и есть, даже увеличивается. Со стороны России мы будем видеть усиление боевых действий. Большая война готовится. К сожалению, на поле боя мы это увидим", – подытожила она.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.