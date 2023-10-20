Це не меланома: науковці назвали найсмертоноснішу форму раку шкіри

Нове дослідження науковців показало, що серед видів раку шкіри переважає не меланома, як було заведено вважати раніше, а немеланомний раку шкіри (NMSC).

Як повідомляє SciencAalert, у дослідженні, проведеному дослідниками з Університетської лікарні Ніцци у Франції, використовувалися дані пацієнтів, зібрані Міжнародним агентством з дослідження раку (представництва ВООЗ).

Результати наукових досліджень показали, що через меланому 2020 року у світі загинули 57 000 людей, а немеланомний рак шкіри спричинив смерть 63 700 людей.

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Зазначається, що NMSC вважали менш серйозним видом раку. Це захворювання та меланома мають деякі спільні риси та пов’язані з впливом ультрафіолетового випромінювання, яке може викликати мутації, що викликають рак.

Немеланомний рак часто залишається недіагностованим через недостатню обізнаність як пацієнтів, так і лікарів. NMSC більше асоціюється з "хронічним опроміненням" протягом життя людини. Пухлини частіше виникають на обличчі та голові.

Науковці кажуть, що виділяються два типи NMSC: базаліома (BCC) і плоскоклітинний рак (SCC). Вони виникають із типу клітин шкіри, які називаються кератиноцитами (утворюють зовнішній шар шкіри людини). Мутації в кератиноцитах, спричинені, наприклад, впливом ультрафіолетового випромінювання, можуть перекрити внутрішні системи стримувань і противаг, які зазвичай перешкоджають неконтрольованому поділу клітин, що призводить до утворення пухлини.

А меланоми виникають унаслідок мутацій, що активують рак в іншому типі клітин шкіри, які називаються меланоцитами (захищають шкіру від пошкоджень, виробляючи меланін).

У дослідженні вказується, що як і всі види раку, чим раніше НМСК можна буде діагностувати та лікувати, тим більше шансів на позитивний результат.

Раніше науковці дослідили вплив хімічних добрив на організм людини й дійшли висновку, що вони можуть руйнувати мозок.

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