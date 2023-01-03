"Це зрада!": Валерія Меладзе, що вигукнув "Слава Україні", пропонують позбавити російських нагород (відео)

Співак Валерій Меладзе схоже пожалкує про свої слова, які він сказав у мікрофон під час новорічних корпоративів. Раніше в мережі зявилося відео, де 57-річний Валерій Шотаєвич спілкується з шанувальником і відповідає на його слова "Слава Україні".

Відео з цим інцидентом, від якого вибухнули російські ЗМІ, зявилося у багатьох джерелах. На кадрах чути, що Меладзе передавав привітання дружині одного з гостей.

Він пошепки відповів йому на заклик "Героям Слава", прибравши мікрофон та озираючись.

Коли фанат почав кричати: "Красунчик. Обожнюю тебе, обіймаю", Меладзе трохи напружився.

На цей виступ відреагувала пропагандистка та сенаторка Олена Афанасьєва.

"За таке Меладзе не звань треба позбавляти, а громадянства рф", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що його вчинок є "скотством" і "зрадою".

"Якби Меладзе був чесною людиною, у чому я сумніваюся, вона сама вийшла б з громадянства росії",— заявила Олена Афанасьєва.

Вчинок Меладзе раніше також прокоментував депутата Держдуми Сергія Миронова, який запропонував у своєму Telegram-каналі позбавити Меладзе звань.

"Його поведінка гідна засудження. По-справжньому російський артист так поводитися не може і не повинен. Він сидить на двох стільцях, намагаючись "урвати" з усіх боків. Час би визначитися. Хоча, судячи з поведінки, цей "артист" вибрав свій бік. Пропоную позбавити Меладзе всіх звань, що є у нього. Це буде чесно та справедливо", – заявив він.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе став одним із перших артистів, який засудив вторгнення Росії.

Поруч із іншими своїми колегами він записав своє відеозвернення 24 лютого.

Зокрема він заявив, що "сьогодні сталося те, що не мало відбуватися ніколи". Він закликав припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Пізніше в росії почали скасовувати заплановані концерти зірки, а натомість анонсувати виступи артистів, які підтримали війну.

Стало відомо, що через свою позицію Меладзе попав в блек-лист організаторів концертів.

Але в листопаді його знов побачили на сцені Москви.

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