"Это предательство!": воскликнувшего "Слава Украине" Валерия Меладзе предлагают лишить российских наград (видео)

Певец Валерий Меладзе, похоже, пожалеет о своих словах, которые он сказал в микрофон во время новогодних корпоративов. Ранее в сети появилось видео, где 57-летний Валерий Шотаевич общается с поклонником и отвечает на его слова "Слава Украине".

Видео с этим инцидентом, от которого взорвались российские СМИ, появилось во многих источниках. На кадрах слышно, что Меладзе передавал поздравление жене одного из гостей.

Он шепотом ответил ему на призыв "Героям Слава", убрав микрофон и оглядываясь.

Видео дня

Когда фанат начал кричать: "Красавчик. Обожаю тебя, обнимаю", Меладзе немного напрягся.

На это выступление отреагировала пропагандистка и сенатор Елена Афанасьева.

"За такое Меладзе не званий нужно лишать, а гражданства России", - написала она в телеграм-канале.

Она также отметила, что его поступок является "скотством" и "изменой".

"Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам вышел бы из гражданства России", - заявила Елена Афанасьева.

Поступок Меладзе ранее также прокомментировал депутата Госдумы Сергея Миронова, предложившего в своем Telegram-канале лишить Меладзе званий.

"Его поведение достойно осуждения. По-настоящему русский артист так вести себя не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" выбрал свою сторону . Предлагаю лишить Меладзе всех званий, которые есть у него. Это будет честно и справедливо", – заявил он.

Напомним, что Валерий Меладзе стал одним из первых артистов, осудивших вторжение россии.

Вместе с другими своими коллегами он записал свое видеообращение 24 февраля.

В частности, он заявил, что "сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда". Он призвал прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Позже в россии начали отменять запланированные концерты звезды, а анонсировать выступления артистов, поддержавших войну.

Стало известно, что из-за своей позиции Меладзе попал в блэк-лист организаторов концертов.

Но в ноябре его снова увидели на сцене Москвы.

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