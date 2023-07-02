Цю помилку допускають майже всі: Що буде з батареєю смартфона, якщо завжди заряджати його до 85%

Чому не можна заряджати телефон повністю

Багатьох користувачів турбує питання, до якого відсотка слід заряджати свій мобільний телефон. Насправді, повне зарядження до 100% не є правильним або навіть корисним для батареї пристрою.

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Щоб зберегти батарею телефону протягом тривалого часу, варто скористатися простим життєвим лайфхаком: заряджайте свій гаджет до рівня близько 85%. Про це повідомляє makeuseof.com.

Так, зарядження мобільного телефону до 85% допоможе продовжити термін служби батареї. Імовірно, ви помітили, що пристрій швидко заряджається від 20% до 50%, але для досягнення повного заряду від 70% до 100% знадобиться значно більше часу. Регулярне повне зарядження може спричинити швидше зношування батареї. Тому рекомендується тримати заряд на рівні близько 85% для запобігання цьому.

Крім того, деякі телефони мають функцію "Захист акумулятора". Наприклад, власники смартфонів Samsung можуть обмежити максимальний рівень заряду акумулятора до 85%, що допоможе зменшити зношування батареї. Ця функція дозволяє зберегти батарею вашого пристрою від передчасного старіння.

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