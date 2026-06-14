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Євген Клопотенко одружився та показав весільні фото

Ціхоцька Марія

Євген Клопотенко одружився та показав весільні фото
Євген Клопотенко одружився та показав весільні фото

Євген Клопотенко більше не холостяк. 39-річний шеф-кухар, якого знає вся Україна, одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською — і одразу ж поділився з підписниками першими кадрами з особливого дня.

"Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу", — написав Євген в Instagram, і в цих словах відчувається щира вдячність, а не суха формальність.

Весілля витримали в українському дусі — і це не просто данина моді. Для Клопотенка, який усе своє творче життя присвятив популяризації української кухні та культури, такий вибір виглядає цілком органічно. Катерина вийшла до вівтаря в лаконічній білій сукні з фатою, залишивши волосся розпущеним — ніжно й без зайвого пафосу. Євген з'явився у вбранні з виразними українськими мотивами, ще раз підкресливши: він не просто готує борщ, він живе цією культурою.

Але найзапам'ятовуваніший момент свята влаштувала сама природа. Просто посеред урочистостей пішов дощ — і молодята промокли до останньої нитки. Могло б зіпсувати настрій, але вийшло навпаки: фото під дощем стали найромантичнішими в усій весільній серії. Мабуть, так і має бути — справжні емоції не обирають погоди.

Євген Клопотенко розповів, що з Катериною вони познайомилися кілька років тому, і стосунки розвивалися поступово — спочатку як дружба, потім переросли в щось більше. За словами шефа, підготовка до весілля тривала кілька місяців: пара хотіла, щоб кожна деталь відображала їхні цінності та любов до України. Українська кухня, за зізнанням Клопотенка, відіграла особливу роль у їхніх стосунках — спільні вечері, приготування страв і розмови про смаки зблизили їх ще більше. "Їжа — це мова, якою я говорю про любов", — зізнавався шеф-кухар раніше в інтерв'ю.

Святкування відбулося в локації, оформленій у традиційному українському стилі: живі польові квіти, рушники та орнаменти стали головними акцентами декору. До роботи над весіллям залучили флористів і декораторів, які спеціалізуються на etno-стилістиці, — їхнє завдання полягало в тому, щоб створити атмосферу справжнього українського свята без зайвої пишноти. Весільне меню, за традицією, склав сам Клопотенко — страви базувалися на класичній українській кухні у його авторській інтерпретації.