У суботу, 10 травня, до Києва прибули лідери європейських держав та провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Також вони вшанували пам’ять полеглих українських військовослужбовців на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє "Суспільне". Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також президент України разом із першою леді Оленою Зеленською долучилися до церемонії вшанування пам’яті загиблих українських воїнів, поклавши лампадки до меморіалу в центрі Києва.

Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS

Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS

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З цією метою у столиці вранці закривали на вхід та вихід станцію метро Майдан Незалежності. Згодом КМДА повідомила про відновлення роботи станції у звичайному режимі.

Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS

Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS

Лідери європейських держав вранці 10 травня прибули до України для участі у засіданні "коаліції рішучих" щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню. Зокрема, для Мерца це перший візит в Україну у ролі канцлера Німеччини.

Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS Європейські лідери разом із Зеленським вшанували полеглих героїв України на Майдані Незалежності (фото). Джерело: REUTERS

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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