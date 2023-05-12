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Євробачення 2023: букмекери посилили позиції трійки лідерів

Билім Олена

Євробачення 2023: букмекери посилили позиції трійки лідерів

У Великій Британії відбулися перший та другий півфінали пісенного конкурсу "Євробачення". Після виступів усіх конкурсантів перших двох півфіналів букмекери оновили прогнози щодо лідерів конкурсу.

Так, перше місце, згідно з прогнозами, великі шанси має посісти співачка зі Швеції Loreen з піснею "Tattoo". 

 

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Друге місце може посісти виконавець з Фінляндії Käärijä з піснею "Cha Cha Cha". 

 

"Бронзу" Євробачення-2023 може отримати гурт з України TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

 

 За результатами жеребкування, TVORCHI виступатимуть на Євробаченні під 19-м номером.

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Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення 2023:

"Велика п’ятірка" буде представлена учасниками з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії плюс минулорічний переможець – Україна. Також виступатимуть 10 найкращих з першого півфіналу та 10 найкращих з другого півфіналу.

Список учасників гранд-фіналу:

  1. Хорватія
  2. Молдова
  3. Швейцарія
  4. Фінляндія
  5. Чехія
  6. Ізраїль
  7. Португалія
  8. Швеція
  9. Сербія
  10. Норвегія
  11. Албанія
  12. Кіпр
  13. Естонія
  14. Бельгія
  15. Австрія
  16. Литва
  17. Польща
  18. Австралія
  19. Вірменія
  20. Словенія
  21. Україна
  22. Німеччина
  23. Франція
  24. Іспанія
  25. Італія
  26. Велика Британія

Хто є фаворитами на перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2023, останні коефіцієнти ставок:

  • Sweden, Tattoo by Loreen - 8/15
  • Finland, Cha Cha Cha by Käärijä - 7/2
  • Ukraine, Heart of Steel by TVORCHI - 11/1
  • France, Évidemment by La Zarra - 20/1
  • Spain, Eaea by Blanca Paloma - 20/1
  • Israel, Unicorn by Noa Kirel - 25/1
  • Norway, Queen of Kings by Alessandra - 28/1
  • United Kingdom, I Wrote A Song by Mae Muller - 66/1
  • Italy, Due Vite by Marco Mengoni - 66/1
  • Australia: Promise by Voyager - 80/1
 

Нагадаємо, оскільки Україна виграла конкурс у 2022 році, то мала проводити Євробачення-2023, однак це право передали Сполученому Королівству – через війну, яку росія розв'язала в Україні.

Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня.

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