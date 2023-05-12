Євробачення 2023: букмекери посилили позиції трійки лідерів

У Великій Британії відбулися перший та другий півфінали пісенного конкурсу "Євробачення". Після виступів усіх конкурсантів перших двох півфіналів букмекери оновили прогнози щодо лідерів конкурсу.

Так, перше місце, згідно з прогнозами, великі шанси має посісти співачка зі Швеції Loreen з піснею "Tattoo".

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Друге місце може посісти виконавець з Фінляндії Käärijä з піснею "Cha Cha Cha".

"Бронзу" Євробачення-2023 може отримати гурт з України TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

За результатами жеребкування, TVORCHI виступатимуть на Євробаченні під 19-м номером.

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Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення 2023:

"Велика п’ятірка" буде представлена учасниками з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії плюс минулорічний переможець – Україна. Також виступатимуть 10 найкращих з першого півфіналу та 10 найкращих з другого півфіналу.

Список учасників гранд-фіналу:

Хорватія Молдова Швейцарія Фінляндія Чехія Ізраїль Португалія Швеція Сербія Норвегія Албанія Кіпр Естонія Бельгія Австрія Литва Польща Австралія Вірменія Словенія Україна Німеччина Франція Іспанія Італія Велика Британія

Хто є фаворитами на перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2023, останні коефіцієнти ставок:

Sweden, Tattoo by Loreen - 8/15

Finland, Cha Cha Cha by Käärijä - 7/2

Ukraine, Heart of Steel by TVORCHI - 11/1

France, Évidemment by La Zarra - 20/1

Spain, Eaea by Blanca Paloma - 20/1

Israel, Unicorn by Noa Kirel - 25/1

Norway, Queen of Kings by Alessandra - 28/1

United Kingdom, I Wrote A Song by Mae Muller - 66/1

Italy, Due Vite by Marco Mengoni - 66/1

Australia: Promise by Voyager - 80/1

Нагадаємо, оскільки Україна виграла конкурс у 2022 році, то мала проводити Євробачення-2023, однак це право передали Сполученому Королівству – через війну, яку росія розв'язала в Україні.

Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня.

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