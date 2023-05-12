Євробачення 2023: букмекери посилили позиції трійки лідерів
У Великій Британії відбулися перший та другий півфінали пісенного конкурсу "Євробачення". Після виступів усіх конкурсантів перших двох півфіналів букмекери оновили прогнози щодо лідерів конкурсу.
Так, перше місце, згідно з прогнозами, великі шанси має посісти співачка зі Швеції Loreen з піснею "Tattoo".
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Друге місце може посісти виконавець з Фінляндії Käärijä з піснею "Cha Cha Cha".
"Бронзу" Євробачення-2023 може отримати гурт з України TVORCHI з піснею "Heart of Steel".
За результатами жеребкування, TVORCHI виступатимуть на Євробаченні під 19-м номером.
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Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення 2023:
"Велика п’ятірка" буде представлена учасниками з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії плюс минулорічний переможець – Україна. Також виступатимуть 10 найкращих з першого півфіналу та 10 найкращих з другого півфіналу.
Список учасників гранд-фіналу:
- Хорватія
- Молдова
- Швейцарія
- Фінляндія
- Чехія
- Ізраїль
- Португалія
- Швеція
- Сербія
- Норвегія
- Албанія
- Кіпр
- Естонія
- Бельгія
- Австрія
- Литва
- Польща
- Австралія
- Вірменія
- Словенія
- Україна
- Німеччина
- Франція
- Іспанія
- Італія
- Велика Британія
Хто є фаворитами на перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2023, останні коефіцієнти ставок:
- Sweden, Tattoo by Loreen - 8/15
- Finland, Cha Cha Cha by Käärijä - 7/2
- Ukraine, Heart of Steel by TVORCHI - 11/1
- France, Évidemment by La Zarra - 20/1
- Spain, Eaea by Blanca Paloma - 20/1
- Israel, Unicorn by Noa Kirel - 25/1
- Norway, Queen of Kings by Alessandra - 28/1
- United Kingdom, I Wrote A Song by Mae Muller - 66/1
- Italy, Due Vite by Marco Mengoni - 66/1
- Australia: Promise by Voyager - 80/1
Нагадаємо, оскільки Україна виграла конкурс у 2022 році, то мала проводити Євробачення-2023, однак це право передали Сполученому Королівству – через війну, яку росія розв'язала в Україні.
Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня.
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