'Щодоби нищиться їхня броньована техніка': у ЗСУ розповіли про ситуацію на східному фронті

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував ситуацію на фронті на Донбасі. За його словами, найбільш запеклі бої зараз точаться на Бахмутському напрямку.

Водночас від артилерійських обстрілів страждають Куп'янський та Лиманський напрямки. Про це Череватий сказав у ефірі телемарафону.

"Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту – це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне – відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", – розповів речник.

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Він додав, що упродовж минулої доби українським військовим вдалося знищити щонайменше 77 росіян та завдати поранень 159 ворогам. При цьому в районі самого Бахмуту відбулося 24 обстріли та 14 зіткнень наших захисників з окупантами.

Своєю чергою на Лиманському та Куп'янському напрямках окупанти завдають ударів з артилерії. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень і 5 авіанальотів, наші захисники ліквідували 67 загарбників, ще 102 окупанти зазнали поранень.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", – додав Череватий.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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