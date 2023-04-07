'Фальшива паска': покроковий рецепт приготування великодньої страви

У Німеччині на Великдень готують так звану "фальшиву паску" – це м'ясна страва, що є традиційною в країні. Таку паску випікають з грибною та м'ясною начинкою, а прикрашають сирною "глазур'ю".

Ця страва виглядає, як звичайний великодній хліб, проте всередині містить "сюрприз". Рецептом такої паски поділилися кухарі сайту "Смачно".

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Які продукти потрібні:

Для тіста:

Борошно – 1400 г

Сметана (20%) – 120 мл

Майонез (домашній) – 120 мл

Вершкове масло – 30 грамів

Цукор – 16 г

Сіль – 80 г

Горілка – 40 мл

Олія – 20 мл

Для начинки:

Свинячий окіст – 2,2 кг

Куряче філе – 2 шт.

Сир гауда – 500 г

Болгарський перець – 3 шт.

Цибуля порей – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 5 шт.

Сіль – 80 г

Чорний мелений перець – 24 г

Чорний перець горошком – 3 шт.

Духмяний перець горошком – 3 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Кориця – 1 паличка

Виноградний сік – 1 л

Мед (рідкий) – 40 мл

Олія – 160 мл

Для декору:

Крем-сир – 200 г

Вершки (33%) – 200 мл

Перепелині яйця (варені) – 5 шт.

Фісташки – 100 г

Чебрець – 3 гілочки

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Як приготувати м'ясну паску

Замаринуйте свинину – у гранатовий сік додайте рідкий мед, лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздику, духмяний перець горошком та паличку кориці. Окіст посипте сіллю та чорним меленим перцем, втираючи спеції в м'ясо.

У маринаді м'ясо має закипіти та проваритися 25 хв. Потім настоятися годину. Готове м'ясо, коли охолоне та настоїться, подрібніть.

Куряче філе треба порізати, посипати сіллю та чорним меленим перцем. Обсмажте шматочки курятини на олії, додайте порізані кубиком цибулю та болгарський перець й трохи потушіть.

Цибулю порей розділіть на білу та зелену частини. Білу – поріжте кільцями, а зелену – дрібними шматками. Натріть на крупній тертці твердий сир.

Підготуйте тісто: змішайте м‘яке вершкове масло, сметану, домашній майонез, горілку, сіль, цукор та борошно. Замісіть тісто, накрийте плівкою і залиште на 15 хв.

Відстояне тісто розкатайте та викладіть у змащену олією форму так, щоб воно звисало з країв десь на 7 см.

Викладіть шарами начинку: спочатку курятину з овочами, потім тертий сир, далі – цибулю порей, знову сир, потім шматки свинини. Викладайте начинку шарами до закінчення всіх інгредієнтів. Закрийте начинку краями тіста, зробіть на тісті проколи, щоб виходила пара.

М'ясну паску треба випікати 45 хв за температури 180 градусів.

Коли хліб охолоне, дістаньте його з форми, зверху змастіть сумішшю збитого з вершками крем-сиру, гілочками чебрецю, фісташками та відвареними перепелиними яйцями.

Пропонуємо рецепт веганської паски, яку готувати дуже швидко та просто.

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