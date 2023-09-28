FPV-дрон СБУ знищив дефіцитну російську бойову машину 'Термінатор' та кількох окупантів (відео)

Воїни з групи "MUTANT" Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України на одному з напрямків фронту за допомогою FPV-дрона ліквідували російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Кадри знищення БМ "Термінатор" опублікував в Telegram-каналі волонтер Сергій Притула. Це сталося на Донеччині поруч із населеним пунктом Спартак.

Також було ліквідовано броньовану ремонтно-евакуаційну машину та кількох російських військовослужбовців. "FPV-дронами, які були куплені за ваші кошти, бійці групи "MUTANT" ЦСО "А" СБУ нашинкували ворожу піхоту, вразили бойову машину "Тєрмінатор" та спалили БРЕМ", – прокоментував Притула ці кадри.

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Він зауважив, що під час збору на цю партію FPV-дронів "стало великим сюрпризом, що 60 000$ для знищення росіян задонатили самі ж росіяни, які живуть у Європі".

"Саме тому частина цих дронів була названа "Прівєт з Омска"", – додав він.

Довідково: Бойова машина підтримки танків "Термінатор-2"(БМПТ-72) створена на базі шасі танка Т-72. Вона призначена для знищення вогневих точок та фортифікаційних споруд противника, може знищувати піхоту з гранатометами та ПТРК. Також, має можливість вступати в бій з танками, БМП та іншими броньованими цілями противника.

Бойові машини підтримки танків "Термінатор" прийняті на озброєння армії Росії у 2018 році. Використовуються для захисту танків Т-72, ​​Т-80 та Т-90.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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