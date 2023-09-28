FPV-дрон СБУ уничтожил дефицитную российскую боевую машину 'Терминатор' и нескольких оккупантов (видео)

Воины из группы "MUTANT" Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины на одном из направлений фронта с помощью FPV-дрона ликвидировали российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Кадры уничтожения БМ "Терминатор" опубликовал в Telegram-канале волонтер Сергей Притула. Это произошло в Донецкой области рядом с населенным пунктом Спартак.

Также была ликвидирована бронированная ремонтно-эвакуационная машина и несколько российских военнослужащих. "FPV-дронами, которые были куплены за ваши средства, бойцы группы "MUTANT" ЦСО "А" СБУ нашинковали вражескую пехоту, поразили боевую машину "Терминатор" и сожгли БРЭМ", – прокомментировал Притула эти кадры.

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Он отметил, что во время сбора на эту партию FPV-дронов "стало большим сюрпризом, что 60 000$ для уничтожения россиян задонатили сами же россияне, живущие в Европе".

"Именно поэтому часть этих дронов была названа "Привет из Омска"", – добавил он.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор-2" (БМПТ-72) создана на базе шасси танка Т-72. Она предназначена для уничтожения огневых точек и фортификационных сооружений противника, может уничтожать пехоту с гранатометами и ПТРК. Также имеет возможность вступать в бой с танками, БМП и другими бронированными целями противника.

Боевые машины поддержки танков "Терминатор" были приняты на вооружение армии России в 2018 году. Используются для защиты танков Т-72, ​​Т-80 и Т-90.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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