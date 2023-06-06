Французький повітряний десерт: рецепт ягідно-сирного суфле

Ніжний, повітряний ягідний десерт стане чудовим завершенням смачного обіду. Можете додавати до нього цілі ягоди або ж змішати їх з сирною масою – тоді він набуде ніжно-рожевого кольору.

Інгредієнти:

– Кисломолочний сир – 500 г

– Яйця – 4 шт.

– Сир рикота – 250 г

– Свіжі ягоди – 200 г

– Крохмаль – 30 г

– Цукор – за смаком

– Лимон – 1 шт.

– Ванілін – дрібка

– Вершкове масло – 30 г

– Чорниця, малина – для прикрашання

Спосіб приготування:

1. Помийте та висушіть лимон, натріть цедру.

2. Відділіть білки від жовтків та збийте до густоти додавши трохи солі. Поставте до холодильника.

3. Змішайте кисломолочний сир, рикоту та жовтки. Збийте міксером до однорідності.

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4. До маси додайте цукор, ванілін та цедру лимона. Насипте крохмаль та збийте.

5. Поєднайте сирну масу з білками та перемішайте.

6. Змастіть форми для випікання маслом чи олією. На дно викладіть ягоди та вкрийте сирною масою. Вирівняйте.

7. Випікайте при 170 °C 15 – 20 хвилин.

8. Прикрасьте ягодами.

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