Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)

Поблизу Білої Церкви сталася смертельна дорожньо-транспортна природа. Вантажівка, що перевозила свиней, розчавила під собою ВАЗ.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, аварія сталася 6 вересня у центрі одного із сіл на Білоцерківщині.

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"За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці", – написав він у Телеграм-каналі.

За словами Нєбитова, тварини перевезені в безпечне місце.

Нагадаємо, в Києві 27 серпня сталася аварія, в яку потрапили одразу чотири елітні автівки. За кермом одного з авто перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

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