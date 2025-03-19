Газ для українців може різко подорожчати: коли очікувати нових платіжок

В Україні річний тариф на природний газ для більшості громадян встановлений на рівні 7960 гривень за тисячу кубометрів. Влада запевняла, що його не змінюватимуть до завершення воєнного стану та ще протягом шести місяців після цього.

Проте за певних умов вартість може підвищитися вже цього року. Про це пише UAportal із посиланням на "Новини.LIVE".

Фахівець у сфері ЖКГ та енергетики Олег Попенко наголошує, що у 2025 році ціна на газ може суттєво підвищитися, а збереження нинішніх тарифів видається малоймовірним.

"Теоретично можуть і в цьому році, залежить від багатьох факторів. Але те, що тарифи на газ зростуть в найближчі роки – це факт, я впевнений", – каже Попенко.

Фахівець також зауважив, що згідно з Меморандумом між Україною та МВФ передбачено створення плану лібералізації енергетичного ринку, що передбачає запровадження ринкових тарифів на газ через шість місяців після закінчення воєнного стану.

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На скільки може здорожчати газ

Як зазначає Попенко, відповідно до вимог МВФ, вартість газу може зрости до 16 000–21 000 гривень за тисячу кубометрів, без урахування ПДВ та плати за розподіл. Проте реальна ринкова ціна може бути ще вищою. Наприклад, у сусідній Молдові населення сплачує приблизно 32 000 гривень за той самий обсяг газу.

Фахівець наголосив, що ситуація може стати ще складнішою у разі ймовірних атак російських військ на газову інфраструктуру, що спричинить додаткові загрози для опалювального сезону 2025-2026 років.

Знищення газовидобувних об'єктів може призвести до перебоїв у теплопостачанні та зростання тарифів. Очікується, що підвищення цін може бути спричинене кризою в енергетиці та дефіцитом державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштуватиме газ для українців з 1 травня.

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