Де в Україні авто з пробігом коштують найдешевше: названо вигідні регіони та ціни

Вартість вживаних легкових автомобілів в Україні суттєво варіюється – у середньому ціна коливається в межах від 2 800 до 8 800 доларів. Цінова політика залежить від регіону: найвищі ціни спостерігаються в Києві та західних областях, тоді як найдешевші автомобілі продаються у прикордонних та прифронтових зонах.

Таку інформацію оприлюднив Інститут дослідження авторинку, пише OBOZ.UA. За його даними:

Найвищі ціни на авто спостерігаються в областях із налагодженим імпортом і високим рівнем купівельної активності. Натомість найдешевші варіанти фіксують у регіонах, де тривають бойові дії.

"У більшості областей центральної та західної частини країни середні ціни на авто з пробігом перебувають у межах від 5 500 до 6 600 доларів. Це типова картина для ринку вживаних авто: автомобілі середнього віку з локальним або європейським походженням", – зазначається у повідомленні.

Де в Україні авто з пробігом коштують найдешевше: названо вигідні регіони та ціни. Джерело: Інстутит досліджень авторинку Де в Україні авто з пробігом коштують найдешевше: названо вигідні регіони та ціни. Джерело: Інстутит досліджень авторинку

Читайте також: Українським водіям виписують штрафи на 3400 грн за "неправильні" права: чому це незаконно

Де в Україні найдешевші ціни на вживані авто

У цілому зазначається, що найменші ціни на вживані автомобілі спостерігаються в тих регіонах, де суттєво впав попит і зменшується кількість активно використовуваних авто. У таких областях переважно продають машини старших років випуску та нижчого класу. Зокрема, мова йде про:

Донецьку область – середня ціна становить 2 800 доларів;

Херсонську – 2 800 доларів;

Луганську – 3 500 доларів.

Де найвищі ціни на авто з пробігом

Київ та область – у середньому, 8 800 доларів;

Львівська область – 7 800 доларів;

Закарпатська область – 7 000 доларів.

"Найвищі середні ціни зафіксовано в регіонах із найбільш розвиненою логістикою імпорту, високим рівнем купівельної спроможності. Та великою часткою нещодавно пригнаних автомобілів", – розповіли експерти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дізнатись пробіг автомобіля під час покупки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!