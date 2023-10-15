Де військовозобов'язані українці можуть пройти ВЛК після отримання повістки

Україна перебуває в стані загальної мобілізації та воєнного стану, що передбачає мобілізацію громадян для обслуговування в армії. Однак перед тим, як громадян призвуть до лав Збройних Сил України, проводиться обов'язковий медичний огляд для визначення їхньої придатності до військової служби.

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Про те, де можна пройти ВЛК розповідає видання 24tv.ua. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає стан здоров'я кожного військовозобов'язаного. Результати цього медичного огляду вирішують, чи придатна особа до служби в армії.

Зазвичай ВЛК проводиться за територіальним принципом, як це передбачено законодавством. Це означає, що військовослужбовці проходять медичний огляд в обласних, районних чи міських військово-лікарських комісіях в залежності від їхнього місцезнаходження.

Коли військовослужбовець завершує лікування, його направляють на ВЛК. Місце проведення ВЛК вказується в направленні. Зазвичай це медичний заклад, де особа вже лікувалася раніше або який знаходиться поруч із військовою частиною.

Проте є ситуації, коли військовослужбовцю не підходить вказане місце для проходження ВЛК. У такому випадку він має право подати заяву та зазначити інше місце для проведення ВЛК. Це може бути місце лікування, навчання, місце перебування у відрядженні або під час відпустки. Військовослужбовець повинен включити ці відомості до свого рапорту, і ВЛК буде призначена відповідно до його побажань та обставин.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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