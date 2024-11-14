Де військовозобов‘язаний може дізнатись про відкрите виконавче провадження ТЦК

Міністерство юстиції України підтвердило, що у разі накладення штрафу від ТЦК та СП на військовозобов'язану особу буде відкрито виконавче провадження, про що повідомило управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ через "Суспільне".

Виконавче провадження є механізмом примусового виконання рішень судів та інших уповноважених органів у випадках, коли особа відмовляється виконувати їх добровільно. Перевірити наявність відкритого виконавчого провадження можна двома шляхами: безпосередньо звернувшись до органу державної виконавчої служби або через автоматизовану систему виконавчого провадження.

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Для пошуку інформації про відкрите провадження використовуються персональні дані: ПІБ, дата народження боржника, дані стягувача, а для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код з ЄДР. Також можна здійснити пошук за номером виконавчого провадження. Кожне відкрите провадження обов'язково містить відмітку про час його започаткування.

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