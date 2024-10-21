Де взяти характеристику для ТЦК якщо людина ніде не працює: пояснення юриста

При оформленні приписного посвідчення в територіальному центрі комплектування (ТЦК) зазвичай вимагається характеристика з місця навчання. Однак не всі потенційні призовники у віці 16-17 років продовжують навчання після 9 класу, що створює певні труднощі з наданням такого документа.

Правові експерти з порталу "Юристи.UA" роз'яснили ситуацію щодо надання характеристики для постановки на військовий облік молодих людей, які не навчаються і не працюють.

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Для вирішення цієї проблеми юристи пропонують два варіанти дій:

За словами адвоката Юрія Айвазяна, можна офіційно повідомити ТЦК про відсутність можливості надати характеристику через те, що особа наразі не навчається в жодному закладі освіти. Альтернативний підхід запропонував юрист Євген Александрович, який радить взяти характеристику з останнього місця навчання, навіть якщо воно було завершене деякий час тому.

Ці рекомендації мають допомогти молодим людям, які завершили базову середню освіту і наразі не продовжують навчання, виконати вимоги щодо постановки на військовий облік без порушення законодавства.

Важливо зазначити, що відкрита комунікація з ТЦК щодо поточного статусу є ключовим фактором у вирішенні подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, що робити якщо вас силою забрали до ТЦК.

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