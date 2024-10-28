Генсек НАТО підтвердив факт участі солдат КНДР на війні в Україні

Марк Рютте висловив занепокоєння щодо присутності військовослужбовців КНДР на території Росії, зокрема в Курській області. За словами очільника Альянсу, така співпраця між Пхеньяном і Москвою становить серйозну загрозу та свідчить про ескалацію конфлікту в Україні.

Особливе занепокоєння викликає факт постачання ракетного озброєння та технологічної підтримки з боку КНДР. Про це він заявив під час спеціального брифінгу, повідомляє 24 Канал.

"Залучення північнокорейських військових вказує на значні втрати росіян у цій війні. Український народ демонструє незламність, і НАТО продовжить підтримувати боротьбу України за свободу", – підкреслив Рютте.

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Генсек НАТО також зазначив, що виявлено недоліки в системі безпеки Альянсу, які потребують негайного усунення. Він закликав припинити агресію Росії та наголосив на важливості контролю ситуації партнерами з Індо-Тихоокеанського регіону.

Питання додаткової військової підтримки України обговорювалося з міністром оборони Рустемом Умєровим та стало одним із ключових пунктів порядку денного.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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