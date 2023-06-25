Геометричні вібрації та мармурова магія: Топ-10 ідеї манікюру на літо

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

У 2023 році варто звернути увагу на колір року – рожевий. Після появи фільму "Барбі" обирайте від м'яких пастельних тонів до сміливих відтінків фуксії.

Також трендом сезону є омбре на рожевих нігтях. Про це повідомляє Sante Plus.

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За допомогою нейл-арту навіть прості дизайни та кольори ви зможете додати оригінальності.

1. Блискучий гламур. Від прозорого мерехтіння до великого блиску. Йдеться про те, щоб додати легкого блиску до ваших рожевих нігтів стильного ефекту омбре. Так ви створите ідеальний образ для особливих випадків.

2. Квіткова насолода. Віддаючи шану красі природи, прикрашаючи свої нігті квітковим орнаментом, ви створите більш сяючий дизайн на рожевих нігтях.

Будь то ніжні троянди, вишневі квіти або яскраві тропічні квіти, ці візерунки додадуть нотку свіжості вашому манікюру.

3. Геометричні вібрації. Бажаєте створити художній та авангардний образ? Отже, сміливо малюйте геометричні візерунки (чіткі лінії чи абстрактні форми), щоб надати ноток сучасності вашим рожевим нігтям омбре.

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4. Мармурова магія. Мармурові візерунки залишаються в трендах у світі нейл-арту, особливо у поєднанні з чарівним рожевим. З закрученими візерунками та красивим поєднанням відтінків, мармурове натхнення, безсумнівно, надає елегантного та витонченого вигляду, що ідеально підходить для будь-якого святкового заходу.

5. Оголена тенденція. Ню має шикарний мінімалістський бік, який дуже популярний. Залишаючи порожні частини на ваших нігтях, ви зможете грати з різними формами, лініями та візерунками, щоб створити привабливий дизайн.

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

Манікюр 2023 - ідеї для стильного манікюру на літо 2023

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Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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