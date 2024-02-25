Гієни-людожери тероризують місто у Кенії

Жителі округу Кіямбу в Кенії живуть у страху через жахливі напади гієн-людожерів. За останній рік хижаки вбили трьох дітей, одного дорослого та здійснили безліч нападів на людей.

Останній трагічний епізод стався 3 січня. 10-річний Денніс Тію був атакований гієнами, коли йшов з друзями. "Інші хлопчики змогли втекти, але він спіткнувся. Гієни потягли його в чагарники і зжерли", - розповів батько дитини у коментарі The Star.

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Це не перший подібний випадок. У листопаді 2023 року 10-річний Еммануель Каманде був убитий гієнами, коли повертався зі школи з сестрами. "Ми знайшли лише закривавлений одяг та кілька частин тіла", - повідомив родич дитини.

Гієни не бояться заходити до сіл і нападати на людей. 42-річна Беатріс Вайріму була атакована, коли вийшла з крамниці з сином. Жінка отримала серйозні травми обличчя, але змогла врятуватися.

Сім'ї жертв благають уряд Кенії вжити заходів для боротьби з гієнами. Люди живуть у страху і не можуть безпечно пересуватися по своїй землі.

Проблема також негативно вплинула на економіку регіону. Власники підприємств змушені скорочувати години роботи, щоб люди не ризикували, повертаючись додому пізно. Школи також змінили режим роботи, щоб учні не ходили по вулицях в темний час доби.

У лютому голова округу Кіямбу пообіцяв вжити заходів. За його словами, мисливці будуть відловлювати гієн і переселяти їх до національного парку Ол-Доньо-Сабук, подалі від людських поселень.

Нагадаємо, косатки стали частіше нападати на човни та почали навчати цього своїх сородичів.

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