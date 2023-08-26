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Гігантські "сексуально стурбовані" іспанські слимаки атакують сади Великобританії (фото)

Ціхоцька Марія

Гігантські 'сексуально стурбовані' іспанські слимаки атакують сади Великобританії (фото)

Збуджені та голодні гігантські іспанські слимаки наступають на британські сади – через 11 років після першого великого нашестя.

Експерти кажуть, що середземноморські безхребетні почали з’являтись газонах у квітні цього року після виходу зі сплячки під час недавньої спекотної погоди.

Про це пише Daily Star.

Науковці стверджують, що слимаки вилізли у пошуках пари для спарювання та їжі.

Експерти звинувачують в нашесті слимаків сиру погоду, яка наступила після тривалої спеки.

Пол Гетерінгтон з природоохоронної організації Buglife сказав: "Тепер іспанським слимакам потрібно вийти і поїсти.

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"Коли сухо і спекотно – вони впадають у сонливий стан і зариваються в землю., Коли знову стає вогко, вони виходять зі стану сплячки і відправляються на пошуки їжі та партнера для спарювання".

Вони ласують м’ясом, рослинами та собачими екскрементами, і можуть з’їсти до 20 гранул від слимаків, перш ніж почнуть гинути.

Нагадаємо, Київ заполонили коричневі слимаки.

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