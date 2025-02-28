Глобальні продажі нових легкових автівок зросли: скільки машин придбали у січні

У січні 2025 року світовий ринок нових легкових автомобілів продемонстрував зростання. Загальна кількість проданих авто склала 6 782 098 одиниць, що на 1,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Найбільше автомобілів було реалізовано в Китаї, де продажі досягли 1 963 464 одиниць. Однак у порівнянні з січнем 2024 року цей показник знизився на 1,4%, що може бути пов’язано з уповільненням економічного зростання або змінами в споживчих вподобаннях. Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані GlobalData.

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Другим за обсягами ринком стали Сполучені Штати Америки, де реалізовано 1 108 924 легкових авто. У порівнянні з попереднім роком цей сегмент продемонстрував зростання на 4,5%, що свідчить про стабільний попит на автомобілі серед американських споживачів.

Європейські ринки в січні зафіксували спад продажів. Загалом у країнах Європи було придбано 1 008 694 нових легкових авто, що на 3,2% менше, ніж у січні 2024 року. Зниження попиту може бути пов’язане з економічними факторами, зміною регуляторних вимог або впливом переходу на електромобілі.

Глобальна динаміка продажів свідчить про різноспрямовані тенденції на основних автомобільних ринках світу, де на продажі впливають як локальні економічні умови, так і глобальні виклики для галузі.

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