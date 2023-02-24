Рік незламності: Зеленський виступив з пресконференцією на роковини повномасштабного вторгнення (головні заяви)

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою "Лютий. Рік незламності".

Під час пресконференції, яка транслювалася Офісом президента, глава держави зазначив, що журналісти привнесли дуже багато для захисту України.

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Зеленський наголосив, що партнерам варто залишатися міцним кулаком та витримати всі свої слова, тоді перемога неминуче очікує. Він сподівається, що це станеться у 2023 році.

"Дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і працював, тоді буде перемога", – сказав він.

Також він наголосив, що Україна прагне залучити до "формули миру" якомога більше країн світу. Зеленський зазначив, що є держави, які не підтримують мир в Україні, також є країни Африки, які не розуміють важливості припинення війни.

"Я готовий йти на зустріч, наші дипломати йдуть на зустріч, ми готові пахати 24/7", – підкреслив президент.

Він вказав, що українці працювали та працюють над тим, щоб змінити "нейтральне" ставлення деяких країн.

Зеленський також розповів про роботу над створенням спеціального механізму щодо відшкодування збитків, завданих війною.

"Держави бояться створювати трибунали... Перед тим, щоб запровадити це у державі потрібна політична воля. ООН тут дуже корисна, тому що будь-які держави, лідери отримують підтримку процесу. Впевнений, що резолюції будуть підтримані та проголосовані. Ми бачимо Нідерланди, Велику Британію, є перші кроки щодо механізму компенсації у США, є країни Балтії, Польща", – поділився президент.

Зеленський вказав, що війна показала слабкі місця в Україні, в ЄС, у світі загалом та у безпековій ситуації.

За його словами, мирний план Китаю був демонстративним. Втім, залишається питання, що йде за словами.

Також глава держави сказав, що війна в Україні почала перезавантаження НАТО, адже вона показала слабкі місця.

"Хто розчарував – всі ті, хто поїхав з українських міст та сіл, хто мав захищати. Моя головна помилка – не знаю, їх було багато. Я жива людина, щоденно я помиляюсь. Головне, щоб у мене не було фатальних помилок. Найстрашніший день – напевно, те що я побачив у Бучі, момент, коли ми деокупували. Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", – відповів Зеленський на три запитання одного з журналістів.

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