Блакитний супермісяць: коли спостерігати унікальне явище у серпні

Наприкінці серпня мешканці Землі зможуть спостерегти рідкісне космічне явище – блакитний супермісяць. Місяць буде здаватися дуже великим і яскравим та зійде на небосхилі у ніч на 31 серпня.

Супермісяць, відбувається, коли місяць у повні розміщується у найближчій точці своєї орбіти навколо Землі. Це надає його зовнішньому вигляду додаткової яскравості, завдяки чому він виглядає на 8% більшим і на 16% яскравішим, ніж типовий повний місяць.

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За даними NASA, типова орбіта Місяця коливається від 226 000 до 251 000 миль від Землі, але відхилення можуть наближати або віддаляти її. Лише три чи чотири найближчі наближення щороку вважаються супермісяцями. Останній був 1 серпня й називався "осетровим" супермісяцем.

"Блакитний супермісяць" – це явище, коли за один місяць можна спостерігати два супермісяці. Це доволі рідкісне явище, воно стається раз на десятки років. Останній блакитний супермісяць був у грудні 2009 року, а наступний відбудеться лише в серпні 2032 року.

Спостерігати за Місяцем можна онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).

Також онлайн спостерігати за Місяцем можна на YouTube-каналі THEREALPAX

Що відбувається на поверхні місяця, можна побачити наживо на YouTube-каналі WorldCam.

Ці цифри можна порівняти з відстанню близько 405 696 км, коли Місяць знаходиться в найвіддаленішій точці від Землі.

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