Горбунов та Осадча показали, як відзначали Святвечір з дітьми (фото)

Зіркове подружжя телеведучих Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали українців з Різдвом Христовим. Вітання зі святом вони опублікували в Instagram.

Зокрема, 39-річна Катерина Осадча показала світлину, на якій можна побачити її чоловіка та трьох синів – 5-річного Івана, однорічного Данила та 20-річного Іллю. Ілля – це старший син Осадчої, якого вона народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком.

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні", – підписала фото Катерина.

Чоловік Катерини 52-річний Юрій Горбунов опублікував три знімки – з дітьми та Катею, вдвох з дружиною за святковим столом, та біля новорічної ялинки у білій вишитій сорочці. До речі, сорочка Горбунова нагадувала таку, яку носить президент Володимир Зеленський – на ній вишиті танк, БТР та пара українців, які тримаються за руки.

"Христос Народився! Смачної всім куті! Нехай Боже Благословення принесе нашій країні Перемогу і спокійні, тихі сімейні вечори! З Різдвом вас!", – підписав фото Горбунов.

Підписники також вітали пару у відповідь, хоча декому не сподобалося, що на Святвечір, коли заведено ставити на стіл пісні страви, Юрій та Катя підготували сало.

Дуже гарна сім'я. Але в нас на Святий вечір сало не їдять, тільки мають бути пісні страви Славімо його!

Але сало не ставлять на Святу вечерю…

Так на Святий Вечір має бути пісна вечеря, без сала, а от завтра (7 січня. – Ред.) можна все. Лиш би в цьому був людський гріх, то на землі б був Рай.

Раніше Катя Осадча прокоментувала доречність святкувань під час війни.

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