Горбунов и Осадча показали, как отмечали Сочельник с детьми (фото)

Звездные супруги телеведущих Юрий Горбунов и Екатерина Осадча поздравили украинцев с Рождеством Христовым. Поздравления с праздником они опубликовали в Instagram.

В частности, 39-летняя Екатерина Осадча показала фотографию, на которой можно увидеть ее мужа и трех сыновей – 5-летнего Ивана, годовалого Даниила и 20-летнего Илью. Илья – это старший сын Осадчей, которого она родила в браке с нардепом Олегом Полищуком.

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"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", – подписала фото Екатерина.

Муж Екатерины 52-летний Юрий Горбунов опубликовал три снимка – с детьми и Катей, вдвоем с женой за праздничным столом, и у новогодней елки в белой вышитой рубашке. Кстати, рубашка Горбунова напоминала такую, которую носит президент Владимир Зеленский – на ней вышит танк, БТР и пара украинцев, которые держатся за руки.

"Христос Родился! Вкусной всем кутьи! Пусть Божье Благословение принесет нашей стране Победу и спокойные, тихие семейные вечера! С Рождеством вас!", – подписал фото Горбунов.

Подписчики также приветствовали ответную пару, хотя некоторым не понравилось, что на Сочельник, когда принято ставить на стол песни блюда, Юрий и Катя подготовили сало.

Очень хорошая семья. Но у нас на Святый вечер сало не едят, только должны быть песни блюда Славим его!

Но сало не ставят на Святой ужин…

Так на Святой Вечер должен быть постный ужин, без сала, а вот завтра (7 января – Ред.) можно все. Если бы в этом был человеческий грех, то на земле был бы Рай.

Ранее Катя Осадча прокомментировала уместность празднований во время войны.

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