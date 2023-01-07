Горбунов та Осадча показали, як відзначали Святвечір з дітьми (фото)
Зіркове подружжя телеведучих Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали українців з Різдвом Христовим. Вітання зі святом вони опублікували в Instagram.
Зокрема, 39-річна Катерина Осадча показала світлину, на якій можна побачити її чоловіка та трьох синів – 5-річного Івана, однорічного Данила та 20-річного Іллю. Ілля – це старший син Осадчої, якого вона народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком.
"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні", – підписала фото Катерина.
Чоловік Катерини 52-річний Юрій Горбунов опублікував три знімки – з дітьми та Катею, вдвох з дружиною за святковим столом, та біля новорічної ялинки у білій вишитій сорочці. До речі, сорочка Горбунова нагадувала таку, яку носить президент Володимир Зеленський – на ній вишиті танк, БТР та пара українців, які тримаються за руки.
"Христос Народився! Смачної всім куті! Нехай Боже Благословення принесе нашій країні Перемогу і спокійні, тихі сімейні вечори! З Різдвом вас!", – підписав фото Горбунов.
Підписники також вітали пару у відповідь, хоча декому не сподобалося, що на Святвечір, коли заведено ставити на стіл пісні страви, Юрій та Катя підготували сало.
- Дуже гарна сім'я. Але в нас на Святий вечір сало не їдять, тільки мають бути пісні страви Славімо його!
- Але сало не ставлять на Святу вечерю…
- Так на Святий Вечір має бути пісна вечеря, без сала, а от завтра (7 січня. – Ред.) можна все. Лиш би в цьому був людський гріх, то на землі б був Рай.
Раніше Катя Осадча прокоментувала доречність святкувань під час війни.
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