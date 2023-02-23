'Горіли, як бляшанки': українські бійці під Кремінною знищили два ворожих танки 'Владімір'

Українські бійці біля Кремінної Луганської області ліквідували двох російських танків Т-90 "Владімір". Окупанти на цих машинах намагалися штурмувати позиції Житомирських десантників.

Як повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, після влучних пострілів наших бійців, "два ворожих танки "Владімір" горили, як бляшанки". Командування показало відео роботи українських захисників.

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"Схоже росіяни досі вірять в те, що їхня армія друга у світі, та розказують про свою надсучасну потужну техніку. Хоча українським воїнам все одно, що перед ними, бо горять російські "аналогвнєти" так само добре, як ватра у травні! Ось так війни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ спільно з підрозділами Національної гвардії України лише за один день помножили на нуль відразу два ворожих танки Т-90, які намагалися штурмувати позиції Житомирських десантників під Кремінною", – йдеться в описі під відео.

У командуванні нагадали, що росіяни не раз хвалилися та знімали пропагандистські сюжети про "про потужні броньовані машини". "А зрештою вони разом з екіпажами пішли на добро. До речі, Т-90 є основним бойовим танком російської армії, їх ще називають "Владімірами". Тож будемо нищити безупинну ті "владіміри" доки головного російського владіміра не винесуть вперед ногами", – додали бійці.

Довідково: вважається, що росія має на озброєнні до 450 танків Т-90. Їхня вартість становить від 2,5 до 3,5 млн доларів.

Основний бойовий танк Т-90 "Владімір" виробляється на ВАТ "Уралвагонзавод" (Свєрдловська область рф) з середини 80-х років минулого століття. Його випробування почалися 1989 року. У 1992 році "Уралвагонзавод" розпочав серійне виробництво броньованих машин Т-90.

Т-90 є удосконаленим танком Т-72Б, прийнятий на озброєння в 1993 році. Ім'я "Владімір" танк отримав уже після смерті свого головного конструктора Володимира Івановича Поткіна.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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